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В Базарно-Карабулакском районе может появиться курортная зона

Новости
В Базарно-Карабулакском районе может появиться курортная зона

Спикер областной Думы Александр Романов (фракция «Единая Россия») провел рабочее совещание с руководством Базарно-Карабулакского района. Основной темой встречи стала разработка региональной программы по ремонту школ, детских садов и домов культуры. Обсудили и ремонт дорог, тротуаров, а также принятые на очередном заседании регионального парламента законы.

Открывая встречу, Романов напомнил, что в области по инициативе Вячеслава Володина разрабатывается региональная программа по ремонту школ, детских садов и домов культуры. «Ежегодно мы должны будем ремонтировать по 100 школ, 100 детских садов и 50 домов культуры. Задача масштабная, но реальная. Поэтому каждый район должен проанализировать состояние соцобъектов, определить те, которые нуждаются в срочном обновлении и заявить их в программу», – обратился к представителям администрации района Александр Романов.

Такого же тщательного анализа требует и состояние межпоселковых дорог в районе, подчеркнул спикер областной Думы. Он уточнил, что согласно принятому на 73-м заседании регпарламента закону, полномочия по ремонту и содержанию этих дорог переданы сельским поселениям. Финансироваться работы будут из областного дорожного фонда. Из расчёта – три тысячи рублей на одного проживающего в населенном пункте.

Глава района Олег Чумбаев сообщил, что работа по изучению состояния дорог уже ведется, однако на местах возникает много вопросов по подготовке проектно-сметной документации. Александр Романов предложил провести отдельное совещание для глав сельских поселений с участием специалистов профильного министерства.

Спикер регпарламента также рассказал об изменениях в законе о региональном маткапитале и о принятой закинициативе, которая позволит присваивать населенным пунктам области статус курорта.

Участники совещания согласились с тем, что у Базарно-Карабулакского района есть все основания стать лечебно-оздоровительной зоной. «Главное богатство района – природа. Здесь сосновые боры, воздух в которых особенно полезен для страдающих бронхо-легочными заболеваниями. Есть терренкуры, базы отдыха. Поэтому можно развивать медицинский туризм. В числе очевидных плюсов – транспортная доступность: от Саратова до Базарного Карабулака можно добраться чуть более чем за час по хорошей дороге», – сказал Александр Романов и поручил замглавы по соцсферы изучить этот вопрос.

Затем Председатель осмотрел отремонтированные тротуары в Базарном Карабулаке. Руководитель подрядной организации Владимир Джалавян сообщил, что в рамках реализации двух этапов было отремонтировано 4 км 600 м тротуаров, в рамках третьего предстоит

выполнить работы по укладке еще 2 км 300 м тротуаров. Глава предприятия заверил, что до 15 октября работы будут завершены.

Также Александр Романов принял участие в заседании конкурсной комиссии по избранию главы района. По решению членов комиссии отбор кандидатов пройдет 25 октября.

«Районам сегодня уделяется особое внимание со стороны области, поддержку оказывает и федеральный центр. Важно, чтобы и на местах проявляли инициативу, участвовали в различных программах, использовали все возможности для развития населенных пунктов», – прокомментировал итоги совещания Председатель областной Думы.