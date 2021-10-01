У здания регионального минтруда проходит выставка творческих работ «Мастерская серебряных волонтеров»

просмотров: 95

В экспозиции представлены лучшие творческие работы пожилых добровольцев со всей области. Участниками акции стали более 150 «серебряных» волонтеров из 38 районов области. Активисты продемонстрировали свое умение делать оригинальные вещи и предметы декора своими руками.Все работы, представленные в экспозиции «Мастерской», будут украшать помещения и зоны отдыха учреждения социального обслуживания области.Напомним, что в Саратовской области около тысячи граждан старше 60 лет являются «серебряными» волонтерами. Их помощь получают более 3 тысяч человек по основным направлениям: наставничество, посильная бытовая помощь семьям с детьми, инвалидам, участие в экологических акциях, пропаганда здорового образа жизни, сохранение семейных традиций.