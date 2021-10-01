«Теремок» примет участие в двух театральных фестивалях и отправится на гастроли

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5 октября постановку «Теремка» по пьесе Г. Остера «Клочки по закоулочкам» ждут в Белгороде на IX международном фестивале театров кукол «Белгородская забава». Первоочередной целью фестиваля является сохранение творческих контактов и лучших традиций кукольных театров, в первую очередь, славянских народов, обмен опытом, знакомство с наиболее значимыми работами профессиональных театров, поиск нового драматургического материала, обновление традиционных сюжетов, мастер-классы для художников и драматургов кукольных театров.Также в октябре обменяются сценами саратовский и ивановский театры кукол. Обменные гастроли пройдут в рамках федерального проекта Министерства культуры РФ «Большие гастроли для детей и молодёжи». В Саратове с 13 по 17 октября артисты из Иваново покажут спектакли «Аленький цветочек», «Карлсон, который живёт на крыше», «Три медведя», «Весёлые уроки». В свою очередь саратовские кукольники привезут в Иваново постановки «38 попугаев», «Клочки по закоулочкам», «Весёлая школа или Чудеса из портфеля» и «Забавная история о Короле, бутерброде и королевской Корове». Кукольники «Теремка» выступают в Иванове с 6 по 10 октября.17 октября артисты Саратовского театра кукол «Теремок» выступят в Мурманске на X международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона. Жюри и зрители увидят спектакль «Клочки по закоулочкам», премьера которого состоялась в январе 2021 года.