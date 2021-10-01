На 3-й Дачной продолжается демонтаж незаконных торговых павильонов

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Управлением муниципального контроля еженедельно проводятся проверки исполнения решения Арбитражного суда Саратовской области в отношении демонтажа незаконных торговых павильонов и осуществления на них торговой деятельности. Сегодня, 30 сентября, собственниками было демонтировано 5 незаконно установленных павильонов, расположенных на пл. Ленина в районе 3-я Дачной.«Сегодня, в рамках работы, которую мы ведем постоянно, проверено состояние незаконных построек на 3-й Дачной. На основании решения Арбитражного суда Саратовской области собственники павильонов ООО «Александрия» и ООО «Элвис-Стиль-Центр» на добровольной основе демонтируют торговые павильоны и их части, которые являлись незаконными. Работы проводятся еженедельно, согласно предоставленному графику», - рассказала начальник отдела муниципального земельного контроля Жанна Молчанова.Работа по освобождению самовольно занятой муниципальной земли будет продолжена.