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Гранты Президентского фонда культурных инициатив получили тринадцать проектов по развитию культуры Саратовской области

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Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей первого грантового конкурса:

Победителями стали «Театральная карта города (Театр вне стен)», «Серебряные грани театра», художественно-просветительский фестиваль «Саратовская старина», «Время цвести!», «История улицы Соляной от волжских пристаней до Московских ворот», «Невежкино: старинное село у озера».

Президентскими гранатами также отмечены выставочно-просветительский проект «Вечный двигатель: мечтаем, обсуждаем, воплощаем», «В своем единстве мы сильны! В единстве мы непобедимы!» к 800-летию Александра Невского - уроки истории в школьном музее, «С миру по нитке», «Орден Ладошки». В ряды победителей вошли и другие знаковые проекты, в числе которых «Саратовская глиняная игрушка - возрождение традиции», «Этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман 2022» и проект «Чтение объединяет!».

Максимальную поддержку в регионе получила идея «Невежкино: старинное село у озера». Размер гранта составил 2 657 295 рублей. Всего за 1,5 месяца на конкурс подали 12 460 заявок со всей России. Средства получили 1 500 проектов, что иллюстрирует востребованность конкурса.

На реализацию идеи даётся до 18 месяцев. Впервые заявки на грант, помимо НКО, могли направить коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Поддержаны разные проекты: от муниципальных библиотек и кукольных театров до крупных акселерационных платформ, международных фестивалей, форумов, постановок опер.

«Фонд культурных инициатив – это огромная поддержка для творческих людей, - отметил автор саратовского проекта-победителя «Театральная карта города (Театр вне стен)» Владимир Решетов. - После реализации проектов-победителей жизнь в Саратовской области станет чуточку лучше. Ведь появятся новые культурные фестивали, благодаря которым к нам приедут люди из других регионов и откроют для себя Саратов».

Владимир поделился планами по реализации проекта: «Год назад мы выиграли деньги на театральный троллейбус, который настолько удачно реализовался, что мы решили расширить его до четырех локаций. Они будут дополняться, и мы объединим их в театральную карту, на которой любой житель Саратова или приезжий сможет выбрать пьесу и место по душе. Режиссером постановок и автором идеи создания карты является Алексей Усов, актер театра кукол «Теремок». Таких спектаклей-экспериментов в России и в мире очень мало. Наш проект – это идея-мечта. И с помощью поддержки мы сможем её воплотить».

Напоминаем, что всеми документами о порядке проведения конкурса и проектами можно ознакомиться на сайте. Следующий этап приема заявок стартует в ноябре. Авторы, чьи инициативы не вошли в список поддержанных, смогут пройти обучение, доработать свои проекты и принять участие в следующем конкурсе.