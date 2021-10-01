1 октября 2021 ПЯТНИЦА
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По "Пушкинской карте" в Саратовской области можно посетить 282 мероприятия

Новости


В Саратовской области продолжается активная работа по внедрению «Пушкинской карты» на территории региона.

Региональный план карты ежедневно наполняется событиями. В настоящее время на портале PRO.Культура.РФ зарегистрировано уже 26 учреждений культуры области. Это 11 государственных, 11 муниципальных, 2 НКО и 2 коммерческие организации в сфере культуры.

Активно в проекте участвуют 11 театров и 9 музеев. В региональную афишу карты включено 282 мероприятия. Это лучшие театральные постановки, концерты, фестивальные события, музейные экскурсии. Лидерами являются Саратовский академический театр оперы и балета, Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова, Саратовская областная филармония имени А.Шнитке.

«Пушкинская карта» - это прекрасная возможность для молодежи проводить досуг, приобщаясь к великому культурному наследию, - считает и.о.министра культуры Татьяна Астафьева. - Саратовские артисты и работники учреждений культуры активно продвигают этот проект. Специально сделанные видеоролики, брендированный контент, концерты в образовательных учреждениях - все это активно способствует популяризации «Пушкинской карты». Для учащихся ДШИ, студентов консерватории, Боголюбовского училища и областного колледжа искусств проводятся классные часы и лекции, в ходе которых потенциальные обладатели «Пушкинской карты» узнают подробности её получения и правила

пользования. В ежедневном режиме работает региональный экспертный совет при министерстве культуры области по реализации программы «Пушкинская карта». В его состав входят директора государственных учреждений культуры, представители министерства культуры области и общественности региона. Они утверждает региональный список мероприятий».

Подробная афиша мероприятий, участвующих в программе «Пушкинская карта» размещена на сайтах учреждений, на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».
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