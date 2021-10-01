1 октября 2021 ПЯТНИЦА
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Предлагают перерасчет пенсии? Будьте осторожны!
14:21 | 30 сентября
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13:28 | 30 сентября
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12:37 | 30 сентября
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Предлагают перерасчет пенсии? Будьте осторожны!

Новости


Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области призывает пенсионеров региона быть очень внимательными, когда посторонние люди представляются «юристами» и навязчиво предлагают свои услуги.

В частности, пенсионеров заверяют, что размер их пенсии должен быть значительно выше установленного и предлагают свою помощь.

Граждане заключают договоры на оказание услуг, стоимость которых достигает несколько десятков тысяч рублей. Сама услуга заключается, как следует из договора, в «правовом анализе и подготовке документов».

По факту от имени гражданина в органы Пенсионного фонда РФ направляется обращение, а копии этого обращения направляются в различные контролирующие органы и ведомства. В обращении, как правило, содержится требование проверить правильность исчисления размера пенсии. После получения ответа из органа ПФР об отсутствии оснований для увеличения размера пенсии граждане задают вопросы, как им вернуть деньги, уплаченные по договору за «юридические услуги».

Отделение ПФР по Саратовской области настойчиво рекомендует не поддаваться на уловки недобросовестных «юристов». Если у гражданина возникли вопросы по поводу исчисления размера пенсии, следует обратиться в клиентскую службу ПФР или направить письменное обращение в Отделение ПФР. Его можно написать в свободной форме и отправить как по почте, так и через сайт www.pfr.gov.ru.
Все услуги Пенсионного фонда РФ совершенно бесплатны.
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