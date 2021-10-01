Фотовыставка «ПривЖД с высоты птичьего полёта» представлена на железнодорожном вокзале Саратова
В честь Дня компании ОАО «РЖД» и 150-летия ПривЖД на железнодорожном вокзале Саратова организована фотовыставка «Приволжская железная дорога с высоты птичьего полёта».
На специальных стендах представлены фотографии подвижного состава и различных объектов магистрали, сделанные при помощи квадрокоптера.
Ознакомиться с фотоработами все желающие могут до конца октября с учётом обязательного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.