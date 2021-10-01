В Турции проходит бизнес - миссия предприятий Саратовской области
В городе Стамбуле Турецкой Республики проходит бизнес-миссия, в которой принимают участие 7 региональных компаний.
Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта Саратовской области при содействии регионального минэкономразвития в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
В бизнес-миссии принимают участие представители компаний из разных сфер, в их числе: производство и переработка зерновых, бобовых, масличных культур; производство флокулянта для ухода за водой в бассейне/фонтане; производство бактерицидных облучателей и рециркуляторов воздуха; системы безопасности и противопожарные системы.
По каждому из направлений были подготовлены индивидуальные программы.
В ходе переговоров в формате В2В с турецкими партнерами был проявлен высокий интерес к продукции в сфере обеспечения пожарной безопасности, очистки воды в бассейнах, очистки воздуха и пищевого производства.
Кроме того, участники бизнес-миссии посетили международную технологическую выставку «ISK-SODEX Istanbul 2021», где прошли личные встречи с иностранными покупателями.