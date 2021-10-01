1 октября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 30 сентября
В Саратове открылась VII Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна-2021»
16:12 | 30 сентября
По "Пушкинской карте" в Саратовской области можно посетить 282 мероприятия
15:18 | 30 сентября
Предлагают перерасчет пенсии? Будьте осторожны!
14:21 | 30 сентября
Фотовыставка «ПривЖД с высоты птичьего полёта» представлена на железнодорожном вокзале Саратова
13:28 | 30 сентября
Школьные маршруты в Саратовской области проверяют на безопасность
12:37 | 30 сентября
В Турции проходит бизнес - миссия предприятий Саратовской области
11:43 | 30 сентября
В исполком Федерации гандбола России включен Александр Алексеев
10:49 | 30 сентября
В комитете по архитектуре обсудили новый эскиз стелы «Город трудовой доблести»
09:55 | 30 сентября
Основные работы на участке дороги «Екатериновка - Альшанка - Бакуры – Зеленовка» завершены
09:00 | 30 сентября
Саратовцы смогут задать вопросы поэту Владимиру Вишневскому
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В Турции проходит бизнес - миссия предприятий Саратовской области

Новости


В городе Стамбуле Турецкой Республики проходит бизнес-миссия, в которой принимают участие 7 региональных компаний.

Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта Саратовской области при содействии регионального минэкономразвития в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В бизнес-миссии принимают участие представители компаний из разных сфер, в их числе: производство и переработка зерновых, бобовых, масличных культур; производство флокулянта для ухода за водой в бассейне/фонтане; производство бактерицидных облучателей и рециркуляторов воздуха; системы безопасности и противопожарные системы.

По каждому из направлений были подготовлены индивидуальные программы.

В ходе переговоров в формате В2В с турецкими партнерами был проявлен высокий интерес к продукции в сфере обеспечения пожарной безопасности, очистки воды в бассейнах, очистки воздуха и пищевого производства.

Кроме того, участники бизнес-миссии посетили международную технологическую выставку «ISK-SODEX Istanbul 2021», где прошли личные встречи с иностранными покупателями.