В комитете по архитектуре обсудили новый эскиз стелы «Город трудовой доблести»
В комитете по архитектуре состоялось заседание межведомственной комиссии по монументально-декоративному искусству, в рамках которого рассмотрели эскизное предложение по стеле «Город трудовой доблести», с учетом замечаний членов комиссии, данных на предыдущем заседании.
Председатель комитета по архитектуре администрации города Анастасия Пузанова напомнила собравшимся, что звучали предложения сделать мозаичное панно разорванным, чтобы пространство внутри сферы не было замкнутым, и объединить его с пространством и общей линией композиции сквера «Заводской», а также убрать лавочку, которая размещалась внутри. Архитекторам был представлен новый эскиз будущего памятника.
«Мы учли все замечания и предлагаем идею мозаичного панно как разорванного циферблата, а сама стела может стать символичной часовой стрелкой и символизировать период от войны до мирного времени. И раз мы делаем разорванное пространство, то можно сделать две части, на одной будут изображения мирного времени, на другой – военного времени. Лавочку, которая располагалась внутри мы убрали. По высоте стела получается 15 метров, круг диаметром порядка 20 метров, разрыв – чуть более 6 метров», - рассказала Анастасия Пузанова.
Одновременно с разработкой проекта стелы ведется разработка проекта благоустройства сквера «Заводской», где она будет установлена. Стела уже вписана в новый дизайн общественной территории. Член комиссии скульптор Андрей Щербаков предложил сделать акцент на разном времени с помощью плиточного покрытия.
«Раз вы делаете стык военного и мирного времени, я бы предложил выделить это мощением. Это могла бы быть какая-то интересная линия, чтобы было тактильное ощущение», - отметил скульптор.
Замечания также поступили по информационному наполнению – все предложенные фотографии, которые будут перенесены на мозаичное панно, имеют разный формат. Необходимо продумать их компоновку, чтобы они смотрелись единым сюжетом. Анастасия Пузанова отметила, что сюжет будет логичным и должен переходить от одного полукольца к другому. Эти вопросы будут обсуждаться в ближайшее время вместе с историческим сообществом города.
В целом новое эскизное предложение было одобрено членами комиссии.