В комитете по архитектуре обсудили новый эскиз стелы «Город трудовой доблести»

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Председатель комитета по архитектуре администрации города Анастасия Пузанова напомнила собравшимся, что звучали предложения сделать мозаичное панно разорванным, чтобы пространство внутри сферы не было замкнутым, и объединить его с пространством и общей линией композиции сквера «Заводской», а также убрать лавочку, которая размещалась внутри. Архитекторам был представлен новый эскиз будущего памятника.«Мы учли все замечания и предлагаем идею мозаичного панно как разорванного циферблата, а сама стела может стать символичной часовой стрелкой и символизировать период от войны до мирного времени. И раз мы делаем разорванное пространство, то можно сделать две части, на одной будут изображения мирного времени, на другой – военного времени. Лавочку, которая располагалась внутри мы убрали. По высоте стела получается 15 метров, круг диаметром порядка 20 метров, разрыв – чуть более 6 метров», - рассказала Анастасия Пузанова.Одновременно с разработкой проекта стелы ведется разработка проекта благоустройства сквера «Заводской», где она будет установлена. Стела уже вписана в новый дизайн общественной территории. Член комиссии скульптор Андрей Щербаков предложил сделать акцент на разном времени с помощью плиточного покрытия.«Раз вы делаете стык военного и мирного времени, я бы предложил выделить это мощением. Это могла бы быть какая-то интересная линия, чтобы было тактильное ощущение», - отметил скульптор.Замечания также поступили по информационному наполнению – все предложенные фотографии, которые будут перенесены на мозаичное панно, имеют разный формат. Необходимо продумать их компоновку, чтобы они смотрелись единым сюжетом. Анастасия Пузанова отметила, что сюжет будет логичным и должен переходить от одного полукольца к другому. Эти вопросы будут обсуждаться в ближайшее время вместе с историческим сообществом города.В целом новое эскизное предложение было одобрено членами комиссии.