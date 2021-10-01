1 октября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 30 сентября
В Саратове открылась VII Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна-2021»
16:12 | 30 сентября
По "Пушкинской карте" в Саратовской области можно посетить 282 мероприятия
15:18 | 30 сентября
Предлагают перерасчет пенсии? Будьте осторожны!
14:21 | 30 сентября
Фотовыставка «ПривЖД с высоты птичьего полёта» представлена на железнодорожном вокзале Саратова
13:28 | 30 сентября
Школьные маршруты в Саратовской области проверяют на безопасность
12:37 | 30 сентября
В Турции проходит бизнес - миссия предприятий Саратовской области
11:43 | 30 сентября
В исполком Федерации гандбола России включен Александр Алексеев
10:49 | 30 сентября
В комитете по архитектуре обсудили новый эскиз стелы «Город трудовой доблести»
09:55 | 30 сентября
Основные работы на участке дороги «Екатериновка - Альшанка - Бакуры – Зеленовка» завершены
09:00 | 30 сентября
Саратовцы смогут задать вопросы поэту Владимиру Вишневскому
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В комитете по архитектуре обсудили новый эскиз стелы «Город трудовой доблести»

Новости
В комитете по архитектуре обсудили новый эскиз стелы «Город трудовой доблести»

В комитете по архитектуре состоялось заседание межведомственной комиссии по монументально-декоративному искусству, в рамках которого рассмотрели эскизное предложение по стеле «Город трудовой доблести», с учетом замечаний членов комиссии, данных на предыдущем заседании.

Председатель комитета по архитектуре администрации города Анастасия Пузанова напомнила собравшимся, что звучали предложения сделать мозаичное панно разорванным, чтобы пространство внутри сферы не было замкнутым, и объединить его с пространством и общей линией композиции сквера «Заводской», а также убрать лавочку, которая размещалась внутри. Архитекторам был представлен новый эскиз будущего памятника.

«Мы учли все замечания и предлагаем идею мозаичного панно как разорванного циферблата, а сама стела может стать символичной часовой стрелкой и символизировать период от войны до мирного времени. И раз мы делаем разорванное пространство, то можно сделать две части, на одной будут изображения мирного времени, на другой – военного времени. Лавочку, которая располагалась внутри мы убрали. По высоте стела получается 15 метров, круг диаметром порядка 20 метров, разрыв – чуть более 6 метров», - рассказала Анастасия Пузанова.

Одновременно с разработкой проекта стелы ведется разработка проекта благоустройства сквера «Заводской», где она будет установлена. Стела уже вписана в новый дизайн общественной территории. Член комиссии скульптор Андрей Щербаков предложил сделать акцент на разном времени с помощью плиточного покрытия.

«Раз вы делаете стык военного и мирного времени, я бы предложил выделить это мощением. Это могла бы быть какая-то интересная линия, чтобы было тактильное ощущение», - отметил скульптор.

Замечания также поступили по информационному наполнению – все предложенные фотографии, которые будут перенесены на мозаичное панно, имеют разный формат. Необходимо продумать их компоновку, чтобы они смотрелись единым сюжетом. Анастасия Пузанова отметила, что сюжет будет логичным и должен переходить от одного полукольца к другому. Эти вопросы будут обсуждаться в ближайшее время вместе с историческим сообществом города.

В целом новое эскизное предложение было одобрено членами комиссии.