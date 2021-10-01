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Основные работы на участке дороги «Екатериновка - Альшанка - Бакуры – Зеленовка» завершены

Новости


В Екатериновском районе завершены основные строительно-монтажные работы на участке дороги «Екатериновка - Альшанка - Бакуры - Зеленовка (Пензенская область)» протяженностью 11 км. В следующем году в планах продолжить ремонт данной трассы. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Специалисты областного минтранса выехали на объект и встретились с местными жителями и общественниками. Дорога имеет выход на Пензенскую область и, по словам жителей, за медпомощью им было проще добраться в соседнюю область.

«Многие жители сел обращались с просьбой отремонтировать эту дорогу. Некоторые предпочитали заплатить за прием врача в соседней – Пензенской области, чем добраться до районного центра по «ненормативной» дороге. Теперь, после того, как хорошо отремонтировали 11 км трассы, жители с нетерпением ждут продолжения работ на этой дороге», - отметил председатель общественного совета Екатериновского МР Александр Ханжов.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в нормативное состояние должны привести свыше 300 км областных дорог, включая г. Саратов и г. Энгельс.