Основные работы на участке дороги «Екатериновка - Альшанка - Бакуры – Зеленовка» завершены

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Специалисты областного минтранса выехали на объект и встретились с местными жителями и общественниками. Дорога имеет выход на Пензенскую область и, по словам жителей, за медпомощью им было проще добраться в соседнюю область.«Многие жители сел обращались с просьбой отремонтировать эту дорогу. Некоторые предпочитали заплатить за прием врача в соседней – Пензенской области, чем добраться до районного центра по «ненормативной» дороге. Теперь, после того, как хорошо отремонтировали 11 км трассы, жители с нетерпением ждут продолжения работ на этой дороге», - отметил председатель общественного совета Екатериновского МР Александр Ханжов.Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в нормативное состояние должны привести свыше 300 км областных дорог, включая г. Саратов и г. Энгельс.