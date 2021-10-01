Саратовцы смогут задать вопросы поэту Владимиру Вишневскому

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Встреча организована в рамках проведения VII международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна-2021».Становление Вишневского-поэта произошло в середине восьмидесятых годов. По-настоящему знаменитым и узнаваемым Владимира Вишневского сделали его одностишья. Этот оригинальный литературный жанр приносит ему успех вот уже около тридцати лет.Владимир Вишневский является обладателем премий «Золотой теленок», «Золотой Остап», «Золотое перо России», «Венец». Он лауреат национальной премии «Любовь народная». Был награжден почетным знаком «За достижения в культуре» (2002), медалью «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе» (2015), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2021) – за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.