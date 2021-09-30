30 сентября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:08 | 29 сентября
В Саратовской области в беззаявительном порядке продлена выплата пособия на детей до 16 лет
15:22 | 29 сентября
В Саратове пройдет седьмая международная книжная ярмарка «Волжская волна»-2021
14:39 | 29 сентября
Руководители саратовских вузов обсудили противодействие проявлениям терроризма и экстремизма
13:52 | 29 сентября
Фестиваль «Узнавай и создавай!» для предпринимателей состоится в начале октября в столице
13:26 | 29 сентября
Саратовский совет отцов награжден благодарственным письмом Президента России
12:35 | 29 сентября
В рамках конкурса творческих работ «Моя малая Родина» пройдет вебинар
11:39 | 29 сентября
На площади у речного вокзала «примерили» скульптуру Петра I
10:48 | 29 сентября
В Саратовской области следователями СК организована проверка по сообщению, размещенному в СМИ
09:54 | 29 сентября
Саратовское отделение Союза женщин России проведет региональный этап журналистского конкурса «Имя ей – Женщина!»
09:00 | 29 сентября
Из аэропорта «Гагарин» совершен первый рейс в Махачкалу
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Фестиваль «Узнавай и создавай!» для предпринимателей состоится в начале октября в столице

Новости
Фестиваль «Узнавай и создавай!» для предпринимателей состоится в начале октября в столице

«Участники фестиваля «Узнавай и создавай!» получат месяц бесплатной аренды», - рассказал руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

До 31 октября представители столичного креативного бизнеса смогут представлять свои товары и оказывать услуги в районе, где они живут. В центрах «Место встречи» их будут ждать оформленные торговые места, сообщает официальный сайт Мэра Москвы. Сам фестиваль предпринимательства в сфере креативных индустрий пройдет 2 и 3 октября в МФЦ «Высота» и «Будапешт». Для презентации более 40 проектов, представления товаров и услуг выделят специальные зоны для разных категорий, связанных с творчеством. Это мода, дизайн, издательство и другие кретивные сферы бизнеса. На официальном сайте фестиваля можно ознакомиться с программой, организатор — Агентство креативных индустрий.