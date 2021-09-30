Фестиваль «Узнавай и создавай!» для предпринимателей состоится в начале октября в столице
«Участники фестиваля «Узнавай и создавай!» получат месяц бесплатной аренды», - рассказал руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
До 31 октября представители столичного креативного бизнеса смогут представлять свои товары и оказывать услуги в районе, где они живут. В центрах «Место встречи» их будут ждать оформленные торговые места, сообщает официальный сайт Мэра Москвы. Сам фестиваль предпринимательства в сфере креативных индустрий пройдет 2 и 3 октября в МФЦ «Высота» и «Будапешт». Для презентации более 40 проектов, представления товаров и услуг выделят специальные зоны для разных категорий, связанных с творчеством. Это мода, дизайн, издательство и другие кретивные сферы бизнеса. На официальном сайте фестиваля можно ознакомиться с программой, организатор — Агентство креативных индустрий.