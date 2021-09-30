30 сентября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:08 | 29 сентября
В Саратовской области в беззаявительном порядке продлена выплата пособия на детей до 16 лет
15:22 | 29 сентября
В Саратове пройдет седьмая международная книжная ярмарка «Волжская волна»-2021
14:39 | 29 сентября
Руководители саратовских вузов обсудили противодействие проявлениям терроризма и экстремизма
13:52 | 29 сентября
Фестиваль «Узнавай и создавай!» для предпринимателей состоится в начале октября в столице
13:26 | 29 сентября
Саратовский совет отцов награжден благодарственным письмом Президента России
12:35 | 29 сентября
В рамках конкурса творческих работ «Моя малая Родина» пройдет вебинар
11:39 | 29 сентября
На площади у речного вокзала «примерили» скульптуру Петра I
10:48 | 29 сентября
В Саратовской области следователями СК организована проверка по сообщению, размещенному в СМИ
09:54 | 29 сентября
Саратовское отделение Союза женщин России проведет региональный этап журналистского конкурса «Имя ей – Женщина!»
09:00 | 29 сентября
Из аэропорта «Гагарин» совершен первый рейс в Махачкалу
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Руководители саратовских вузов обсудили противодействие проявлениям терроризма и экстремизма

Новости


27 сентября в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина — филиале РАНХиГС состоялось первое в новом учебном году заседание Президиума Совета ректоров высших учебных заведений Саратовской области. В заседании принял участие и.о. министра образования Саратовской области Михаил Орлов.

Виктор Чепляев, председатель Совета, директор Поволжского института управления РАНХиГС, открывая заседание, обозначил один из ключевых вопросов для обсуждения: противодействие террористическим и экстремистским проявлениям в современном обществе и их профилактика в вузах.

«Вооружённые нападения в образовательных организациях уносят жизни детей и молодёжи. Это недопустимо. Тема владения оружием и его доступность для молодых людей должна получить дополнительный акцент, этому процессу нужно противодействовать. Мы должны обеспечить безопасность жизни и здоровья наших студентов всеми доступными нам силами и средствами», – считает Виктор Чепляев.

Трагические события в Перми — это сигнал о недостаточности принимаемых мер. Однозначного ответа на вопрос, почему именно молодые люди сегодня становятся участниками подобных трагических событий, нет. В своих выступлениях руководители вузов отметили, что нужно учитывать и влияние ложных авторитетов, и отсутствие жизненного опыта. Нельзя исключать также влияние экстремистской информации, распространённой в сети Интернет, в т.ч. в социальных сетях. Обеспечение безопасности студентов требует активизировать взаимодействие вузов со всеми ведомствами по проведению профилактических мероприятий в области противодействия идеологии экстремизма и терроризма, усиления работы психолого-педагогической службы и заботы о психическом здоровье обучающихся, качественной подготовки сотрудников, включая службы безопасности.

На заседании Совета было решено усилить координацию вузов по профилактической работе со студентами и взаимодействию с органами правопорядка. Также члены Совета высказали мнение о том, что процедура получения оружия должна предусматривать характеристику из учебного заведения, в котором на данный момент обучается молодой гражданин, претендующий на ношение оружия.

https://sarsr.ru/700104-14/
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код