Руководители саратовских вузов обсудили противодействие проявлениям терроризма и экстремизма

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Виктор Чепляев, председатель Совета, директор Поволжского института управления РАНХиГС, открывая заседание, обозначил один из ключевых вопросов для обсуждения: противодействие террористическим и экстремистским проявлениям в современном обществе и их профилактика в вузах.«Вооружённые нападения в образовательных организациях уносят жизни детей и молодёжи. Это недопустимо. Тема владения оружием и его доступность для молодых людей должна получить дополнительный акцент, этому процессу нужно противодействовать. Мы должны обеспечить безопасность жизни и здоровья наших студентов всеми доступными нам силами и средствами», – считает Виктор Чепляев.Трагические события в Перми — это сигнал о недостаточности принимаемых мер. Однозначного ответа на вопрос, почему именно молодые люди сегодня становятся участниками подобных трагических событий, нет. В своих выступлениях руководители вузов отметили, что нужно учитывать и влияние ложных авторитетов, и отсутствие жизненного опыта. Нельзя исключать также влияние экстремистской информации, распространённой в сети Интернет, в т.ч. в социальных сетях. Обеспечение безопасности студентов требует активизировать взаимодействие вузов со всеми ведомствами по проведению профилактических мероприятий в области противодействия идеологии экстремизма и терроризма, усиления работы психолого-педагогической службы и заботы о психическом здоровье обучающихся, качественной подготовки сотрудников, включая службы безопасности.На заседании Совета было решено усилить координацию вузов по профилактической работе со студентами и взаимодействию с органами правопорядка. Также члены Совета высказали мнение о том, что процедура получения оружия должна предусматривать характеристику из учебного заведения, в котором на данный момент обучается молодой гражданин, претендующий на ношение оружия.https://sarsr.ru/700104-14/