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В Саратове пройдет седьмая международная книжная ярмарка «Волжская волна»-2021

Новости


С 30 сентября по 3 октября на Театральной площади в Саратове пройдет седьмая международная книжная ярмарка «Волжская волна»-2021.

В этом году география книжного фестиваля достаточна широка и будет представлена издательствами более чем из 30 регионов России - от Якутии до Калининграда. Традиционно будут представлены известные издательства Москвы, Санкт-Петербурга, северного Кавказа и Республики Крым. Правительство Москвы в рамках программы «Москва книжная» представит лучшие образцы издательских проектов и в качестве подарков передаст книги в библиотеки Саратова и Саратовской области. Участие в празднике также примут издательства Республики Беларусь и Украины.

Программа ярмарки насыщена встречами с известными писателями, знаковыми авторами, участниками «Волжской волны". В этом году гостями фестиваля станут Павел Басинский, Владимир Вишневский, Анна Гончарова и другие.

Гагаринские чтения, посвященные юбилею первого полета человека в космос, станут одной из ключевых тем книжной ярмарки. Участие в них примут «гагаринские» музеи из Смоленска, Оренбурга и других городов.

Книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна» проводится по инициативе Приволжской книжной палаты и при поддержке Правительства Саратовской области.