Саратовский совет отцов награжден благодарственным письмом Президента России

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По словам уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней, главной задачей Совета является обеспечение взаимодействия отцовского сообщества с органами власти, общественными организациями по вопросам обеспечения защиты семьи, материнства и детства, соблюдения и реализации их прав и свобод.«На протяжении ряда лет Саратовский совет отцов успешно справляется с поставленными задачами, - говорит Татьяна Загородняя. - За годы работы сформировалась настоящая команда, каждое звено которой очень значимо. Совет отцов во главе с отзывчивым и очень ответственным человеком Валерием Баглаем выступает надежной опорой в тяжелой борьбе за права детей, за помощь семьям».Подвоз продуктовых наборов, вещей первой необходимости, адресная помощь незащищенным семьям с детьми осуществляется членами Совета отцов на постоянной основе - без праздников и выходных. Активная деятельность Совета демонстрирует сплоченность отцовского сообщества и готовность помогать в любой ситуации.«И в период сложной эпидемиологической ситуации Совет отцов не остановил работу, продолжив воплощение главной своей задачи - популяризации ответственного родительства, отцовства, здорового образа жизни и традиционных семейных ценностей, - подчеркивает Татьяна Загородняя. - Полученная награда подтверждает правильность пути, по которому плечом к плечу следует уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области со своей надежной командой».