В рамках конкурса творческих работ «Моя малая Родина» пройдет вебинар

просмотров: 393

Приглашаем сотрудников и учащихся образовательных учреждений региона принять участие в вебинаре по реализации конкурса. Вебинар будет полезен как учащимся, так и преподавателям истории и обществознания.Вебинар состоится 30 сентября 2021 года в 11:00 по московскому времениПодключиться можно по ссылкеhttps://us06web.zoom.us/j/82244301747?pwd=cDI2eGdWQXZybCtvWTF3UkNNaVBLZz09идентификатор конференции: 822 4430 1747код доступа: 803930В рамках вебинара будет рассказано об особенностях реализации конкурса в 2021 году, номинациях конкурса, а также об открытом генеалогическом онлайн-курсе «Моя семейная история» (бесплатная платформа для изучения генеалогии через видеолекции, практические задания, полезные тексты и кейсовые ситуации).