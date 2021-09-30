В рамках конкурса творческих работ «Моя малая Родина» пройдет вебинар
Российский союз сельской молодежи при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства Просвещения Российской Федерации реализует Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина».
Приглашаем сотрудников и учащихся образовательных учреждений региона принять участие в вебинаре по реализации конкурса. Вебинар будет полезен как учащимся, так и преподавателям истории и обществознания.
Вебинар состоится 30 сентября 2021 года в 11:00 по московскому времени
Подключиться можно по ссылке
https://us06web.zoom.us/j/82244301747?pwd=cDI2eGdWQXZybCtvWTF3UkNNaVBLZz09
идентификатор конференции: 822 4430 1747
код доступа: 803930
В рамках вебинара будет рассказано об особенностях реализации конкурса в 2021 году, номинациях конкурса, а также об открытом генеалогическом онлайн-курсе «Моя семейная история» (бесплатная платформа для изучения генеалогии через видеолекции, практические задания, полезные тексты и кейсовые ситуации).