На площади у речного вокзала «примерили» скульптуру Петра I

просмотров: 400

Архитекторы привезли макет скульптуры в натуральную величину, чтобы на месте решить, какую площадку необходимо подготовить под нее, а также примерно определить положение памятника относительно сторон света. Памятник будет изготовлен из бронзы, основание – из гранита. Высота его составит порядка 6 м 40 см – размер постамента и размер самого памятника будут по 3 м 20 см, весить такая конструкция будет примерно 12-16 тонн.В настоящее время подрядчик уже залил бетонный фундамент под памятник. В ходе совещания сошлись во мнении, что основание под скульптурой должно быть круглым и составлять в диаметре около 6 м. В ближайшие дни архитекторы произведут все необходимые расчеты, по которым рабочие зальют бетонную площадку в центре сквера, а уже от нее начнут укладывать плитку на дорожках.«Мы обсудили сегодня, как будет располагаться постамент под скульптуру, какая на него будет нагрузка, какое должно быть армирование, конструктивные элементы. Вместе с подрядной организацией и скульпторами наметили этапы работы по изготовлению самой скульптуры Петра I. Сейчас они рассчитают сметную стоимость проекта и в ближайшее время начнут работы по ее изготовлению», - рассказала председатель комитета по архитектуре администрации города Анастасия Пузанова.Работы по благоустройству сквера завершатся к концу октября. Территория уже распланирована, поставлены бордюрные камни, определены зеленые зоны. Рабочие готовят основание дорожек под укладку плиточного покрытия. Также ведутся работы по обустройству лестничного спуска с ул. Лермонтова – ступени уже облицованы гранитом, из бетона отлит амфитеатр, который в ближайшие дни оформят террасной доской. Следующим этапом станет озеленение. В сквере будут высажены небольшие кустарники и деревья с ограниченной точкой роста. Зеленые насаждения не должны закрывать скульптуру, она должна стать центральной фигурной сквера.