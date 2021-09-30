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В Саратовской области следователями СК организована проверка по сообщению, размещенному в СМИ

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В ходе проведения мониторинга средств массовой информации следственным органом на одном из сайтов в сети Интернет выявлена публикация, в которых сообщается об избиение ветерана Великой Отечественной войны его сыном.

По данным размещенным в средствах массовой информации, что 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, проживает в поселке Солнечный-2 Кировского района города Саратова. Пожилого человека систематически извивает сын, вследствие чего у пострадавшего постоянно видны синяки и ссадины. В августе текущего года ветеран проходил лечение в ГУЗ «СГКБ № 1 им. Ю.Я. Гордеева» из-за причиненного ему сыном сотрясения головного мозга.

Следственным отделом по Кировскому району городу Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка.

Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.