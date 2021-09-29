Из аэропорта «Гагарин» совершен первый рейс в Махачкалу
Новое направление полетов открылось из международного аэропорта «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») - город Махачкала. К выполнению регулярных рейсов в Дагестан приступила авиакомпания Red Wings.
Авиакомпания Red Wings будет выполнять полеты по данному направлению дважды в неделю, по вторникам и четвергам, на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.
Вылет из «Гагарина» во вторник в 16:20 по местному времени. Обратный рейс - в этот же день в 18:10 по местному времени.
В четверг вылет из «Гагарина» запланирован на 16:05 по местному времени. Рейс из Махачкалы в Саратов запланирован в 18:00 по местному времени.
Более подробную информацию о расписании рейсов можно уточнить на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании Red Wings.