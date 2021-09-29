29 сентября 2021 СРЕДА
Новости
10:48 | 29 сентября
В Саратовской области следователями СК организована проверка по сообщению, размещенному в СМИ
09:54 | 29 сентября
Саратовское отделение Союза женщин России проведет региональный этап журналистского конкурса «Имя ей – Женщина!»
09:00 | 29 сентября
Из аэропорта «Гагарин» совершен первый рейс в Махачкалу
16:11 | 28 сентября
В Саратове начался IV открытый фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин.DOC» 2020 года
15:18 | 28 сентября
Педагог из Красноармейска - в двадцатке финалистов Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог – 2021»
14:24 | 28 сентября
Министерство образования сообщило об организации работы образовательных учреждений в связи с заболеваемостью
13:28 | 28 сентября
Обучающий семинар по работе с маломобильными пассажирами пригородных поездов провели в Саратове
12:30 | 28 сентября
В стационарных социозащитных учреждениях проходит вакцинация против гриппа
11:35 | 28 сентября
Стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»
10:49 | 28 сентября
«Гагарин – Саратов - Космос» – альбом-проводник стал победителем конкурса «Лучшая профессиональная книга года – 2021»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Из аэропорта «Гагарин» совершен первый рейс в Махачкалу

Новости
Из аэропорта «Гагарин» совершен первый рейс в Махачкалу

Новое направление полетов открылось из международного аэропорта «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») - город Махачкала. К выполнению регулярных рейсов в Дагестан приступила авиакомпания Red Wings.

Авиакомпания Red Wings будет выполнять полеты по данному направлению дважды в неделю, по вторникам и четвергам, на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

Вылет из «Гагарина» во вторник в 16:20 по местному времени. Обратный рейс - в этот же день в 18:10 по местному времени.

В четверг вылет из «Гагарина» запланирован на 16:05 по местному времени. Рейс из Махачкалы в Саратов запланирован в 18:00 по местному времени.

Более подробную информацию о расписании рейсов можно уточнить на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании Red Wings.