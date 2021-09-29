В Саратове начался IV открытый фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин.DOC» 2020 года

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На выставке представлено около 30 памятных российских монет, посвященных мировой фауне, а также масштабные фотоизображения монет и интересные факты о животных.История изображения представителей животного мира на монетах насчитывает многие тысячи лет. В античную эпоху звери и птицы на деньгах олицетворяли богов-покровителей, а в средневековой Европе служили геральдическими символами. На выставке экспонируется уникальная Сибирская монета 1766 года. На ней был помещен вензель Екатерины II и два соболя – геральдический символ Царства Сибирского.Образы редких и исчезающих животных на современных монетах Банка России – это в первую очередь призыв к защите природного разнообразия. Достоверность их изображений оценивают профессиональные ученые-зоологи. Неразрывное единство фауны со средой обитания положено в основу этой выставки, дающей возможность через искусство малой пластики больше узнать о редких представителях живой природы.С 1992 года Банк России регулярно выпускает монеты, посвященные животным, оказавшимся под угрозой исчезновения. Посетители выставки могут увидеть на монетах изображения занесенных в Красную книгу России кулана, манула, сейвала, дзерена, каравайки и многих других. Они узнают интересные факты о повадках и среде обитания редких животных, по достоинству оценят мастерство художников, которые «оживили» изображения на монетах.На выставке также представлены банковские приспособления разного периода – с начала XX века до наших дней. Это счетные машины, ящик для хранения банковских документов, гири, печати и штампы Госбанка, конторка для денег и копилка с надписью: «Храните каждую свободную копейку на сберегательной книжке». Экспонируются мешок Госбанка СССР для монет, пресс для вязки денег, пломбы, пломбир и накладки на замки сейфа. Представлены машины для счета денег и аппарат для проверки подлинности банкнот, а также брикеты из утилизированных банкнот, содержащие от пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей.Выставка входит в программу мероприятий, посвященных 135-летию музея краеведения. Обращаясь к участникам презентации, директор музея Е.М. Казанцев отметил, что представленные экспонаты выполняют важную просветительскую и воспитательную функцию. Он поблагодарил управляющего Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Е.А. Бирюкову за многолетнее плодотворное сотрудничество и преподнес ей в подарок уникальное издание – иллюстрированный альбом Саратовского музея краеведения «Сокровищница памяти». Екатерина Ариевна обратила внимание собравшихся на то, что на некоторых монетах запечатлены и редкие животные, встречающиеся на территории Саратовской области.На открытии выставки выступил историк-краевед, коллекционер, нумизмат Ю.А. Сафронов. Он рассказал интересную историю о том, как найденная им ещё в детском саду старинная монета практически определила его судьбу. Доцент кафедры морфологии и экологии животных биологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского Е.Ю. Мельников отметил, что в современном потоке информации представленная выставка – это та необычная форма подачи материала, которая должна привлечь внимание общественности к проблеме сохранения редких животных.В завершение презентации представители банка провели познавательную консультацию, касающуюся экспонатов выставки. Участники мероприятия смогли с помощью банковской техники проверить подлинность имеющихся у них банкнот.