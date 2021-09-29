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Педагог из Красноармейска - в двадцатке финалистов Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог – 2021»

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Жюри IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог – 2021» определило лауреатов.

20 педагогов примут участие в очных финальных испытаниях, организуемых Минпросвещения России, с 1 по 5 октября.

В число финалистов вошла Светлана Лупач, учитель-дефектолог детского сада №10 г. Красноармейска. Весной она стала победителем регионального этапа конкурса.

Финалистам предстоит пройти специальные испытания: провести мастер-класс, открытое групповое занятие/урок с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и предложить решения профессиональных кейс-методов в специальном образовании.

Победителем становится участник, набравший максимальное количество баллов.