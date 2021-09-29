29 сентября 2021 СРЕДА
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Министерство образования сообщило об организации работы образовательных учреждений в связи с заболеваемостью
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Министерство образования сообщило об организации работы образовательных учреждений в связи с заболеваемостью

Новости


С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях на основании предписаний территориальных органов Роспотребнадзора при выявлении случаев заболеваний на самоизоляцию направляются сотрудники, дети и их родители.

Также с целью предотвращения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом в образовательных учреждениях на основании СанПиН в случае, если в классе (группе) численность заболевших превышает 20%, то приостанавливаются занятия на срок не менее 7 дней.

По данным на 28 сентября в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией полностью закрыты 2 детских сада Краснокутского района, в них 54 воспитанника и 22 воспитателя.

В связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией частично закрыты:

21 класс в 15-ти школах (Балашовский – 7, Калининский – 2, Марксовский – 3, Новоузенский – 2, Петровский – 1), в них 465 учащихся и 47 педагогов переведены на дистанционный режим обучения.

14 групп в 13-ти детских садах (Балаковский – 1, Балашовский – 1, Марксовский – 1, г. Саратов – 10), в них 243 воспитанника и 26 воспитателей,

34 группы в 11-ти профорганизациях (Аткарский – 1, Базарно-Карабулакский – 1, Балашовский – 2, Балаковский – 1, г. Саратов –3, Энгельсский – 2, Ершовский - 1), в них 701 студент.

В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты:

2 профорганизации Балаковского и Озинского районов, в которых 1317 студентов переведены на дистанционный режим обучения,

25 школ (Аткарский – 5, Балтайский – 1, Базарно-Карабулакский – 1, Балашовский – 3, Воскресенский – 1, Духовницкий – 4, Екатериновский район – 2, Краснопартизанский – 1, Федоровский – 1, Озинский – 4, Саратов - 2), в них 4838 обучающихся переведены на дистанционный режим обучения,

2 детских сада Озинского района, в них 45 воспитанников.

В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом частично закрыты:

117 классов в 30-ти школах (Аткарский – 5, Базарно-Карабулакский район – 3, Балашовский – 6, Духовницкий – 1, Екатериновский – 2, Краснопартизанский – 1, Калининский – 2, Марксовский – 2, Петровский район – 2, Саратов - 6), в них 2533 учащихся переведены на дистанционный режим обучения,

21 группа в 7-ми детских садах (Аткарский - 2, Базарно-Карабулакский район – 1, Воскресенский – 1, Марксовский – 1. г. Саратов – 2), в них 495 воспитанников.

В 8-ми вузах области на дистанционное обучение переведены 148 групп.
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