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Обучающий семинар по работе с маломобильными пассажирами пригородных поездов провели в Саратове

Новости


В целях повышения качества обслуживания маломобильных пассажиров пригородных поездов в Саратове состоялся обучающий семинар для сотрудников АО «Саратовская ППК».

Его провели представители общественной организации инвалидов «Ты не один» в рамках проекта «Шаг навстречу».
В ходе мероприятия железнодорожники ознакомились с процессом подъёма кресел-колясок в вагоны электропоездов как с высоких, так и с низких платформ. Затем представителям фронт-лайн персонала рассказали об особенностях оказания помощи человеку с нарушением зрения, речи, проблемами опорно-двигательного аппарата. Также в ходе встречи обсудили психологические аспекты взаимодействия сотрудников компании и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Полученные знания были отработаны на практике с представителями общественной организации.
Специализированная подготовка сотрудников повысит качество обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и сделает их поездки более комфортными.

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В январе-августе 2021 года 5,2 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Приволжской магистрали. Из них 4,6 тыс. чел человек оформили соответствующую заявку в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД».
На Приволжской железной дороге услуги сопровождения маломобильных пассажиров доступны на железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.
Обратиться в Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» можно круглосуточно по телефону: 8-800-775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме) или электронному адресу: info@rzd.ru. В центре можно получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования. Данные услуги предоставляются бесплатно.
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