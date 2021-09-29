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В стационарных социозащитных учреждениях проходит вакцинация против гриппа

Новости


В Саратовской области от гриппа вакцинированы порядка 3,2 тысячи проживающих в домах-интернатах, подведомственных министерству труда и социальной защиты (62% от общего числа проживающих в учреждениях).

«В каждом из стационарных учреждений есть план проведения профилактических прививок в соответствии с национальным календарем. В настоящее время активно проходит кампания по вакцинации против гриппа. Прививаются не только проживающие, но и сотрудники учреждений. В настоящее время от гриппа уже привито порядка 52% сотрудников – 2,1 тысячи человек», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты.

В министерстве напомнили, что от COVID-19 привиты все проживающие и сотрудники домов-интернатов. После вакцинации от гриппа по истечении месячного срока планируется проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Также в ведомстве обратили внимание, что все подведомственные стационарные учреждения обеспечены необходимым запасом противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств, а также средствами индивидуальной защиты.