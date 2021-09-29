Системными решениями Panasonic обеспечил объекты Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио

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Panasonic на церемониях открытия и закрытия Игр в Токио-2020 на Олимпийском стадионе применил новейшие аудио- и видеотехнологии в качестве эффектного дополнения к выступлениям актеров, включая 60 передовых проекторов. Также на соревнованиях оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио организовал съемку с помощью камер с объективом «рыбий глаз» (LUMIX DC-BGH1), а также проекцию на на «купольные экраны» на трех объектах, что позволило зрителям ощутить реализм и энергию происходящего.Для телевизионного вещания 4K / 8K в Международном вещательном центре (IBC), Panasonic предоставил оборудование и обеспечил техническую поддержку (около 180 системных камер, 140 дек, 50 коммутаторов, 1400 мониторов и многое другое). А в Центре водных видов спорта в Токио для трансляции олимпийских соревнований по плаванию компанией был установлен большой видеоэкран.Разработка и предоставление экологически чистых «электрических спортивных велосипедов» для участников соревнований по велотреку кейрин – одна из реализованных в Токио инициатив компанией Panasonic.