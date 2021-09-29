«Гагарин – Саратов - Космос» – альбом-проводник стал победителем конкурса «Лучшая профессиональная книга года – 2021»

просмотров: 555

В специальной номинации «Издания для незрячих и слабовидящих» (участвовало 13 изданий) второе место занял альбом, представленный Саратовской областной специальной библиотекой для слепых «Гагарин -Саратов - Космос. Посвящается 60-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос». Альбом выпущен отделом издательских и медиатехнологий ГУК «Областная специальная библиотека для слепых». При создании данного издания использовались все возможные специальные форматы: крупный шрифт, рельефно-точечный шрифт Брайля, картинка в цвете на всю страницу А4 для максимально удобного распознавания изображения слабовидящими, рельефные картинки, адаптированные для восприятия изображения незрячими. Также применено постраничное аудиосопровождение, то есть каждый информационный лист, содержащий рельефный рисунок с изображением описываемого события из жизни Гагарина, при открывании сопровождается звуковым файлом. Реализация этой технологии произведена с помощью специального звукового модуля VC-165 (по принципу музыкальной открытки или шкатулки).