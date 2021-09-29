Стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»

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Региональный этап проходит с сентября по декабрь 2021 года. По его итогам в каждом регионе определятся региональные победители в двух номинациях (молодежные и детские театры).Окружной этап намечен на январь-февраль 2022 года, в его рамках видеоверсии победителей регионального этапа размещаются на сайте фестиваля и в социальных сетях. Проводится голосование экспертного жюри.Финальный этап запланирован на март-апрель 2022 года. Организаторы огласят результаты голосования на итоговой видеотрансляции в прямом эфире, состоится торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля.В рамках фестиваля предусмотрены следующие номинации и награды: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса».Окружной общественный проект создан по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и направлен на привлечение молодежи к участию в театральной жизни страны, а также развитие молодежного и детского театрального искусства.