СГУ вошел в число ста лучших университетов России – участников программы «Приоритет 2030»

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Глава ведомства В.Н. Фальков объявил итоги работы комиссии, отбиравшей программы развития вузов, на пресс-конференции в ТАСС: «По каждому вузу принимались самые тщательные решения. Мы не оценивали текущие достижения или репутационные и научные заделы. Мы оценивали программу, её реалистичность, ректора и команду и, конечно, соотносили с национальными целями развития нашей страны и региональной повесткой», – объяснил критерии отбора Валерий Николаевич.Участниками программы в первом конкурсном отборе стали всего 106 университетов, в том числе – 5 вузов творческой направленности. Университеты-участники получат грант в размере 100 млн рублей ежегодно в течение 10 лет на реализацию своих программ развития, одобренных экспертной комиссией Минобрнауки.