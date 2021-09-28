В Саратовской области предложено довести зарплаты госслужащих до конкурентного уровня

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В ходе обсуждения темы была отмечена тенденция оттока подготовленной молодежи в Москву и соседние регионы. «Молодые специалисты выбирают трудоустройство в коммерческом секторе, где оплата труда в разы выше. Тогда как сфера государственного управления не может предложить достойное вознаграждение за труд тех, кто обладает новыми востребованными компетенциями », отметил Роман Бусаргин. Предлагается дифференцированная система оплаты труда для ряда руководящих должностей.Дифференциация денежного вознаграждения станет одной из мер по стимулированию роста эффективности работы государственных служащих. «В настоящее время поставлена задача по разработке ключевых показателей эффективности (KPI)», - правительство области.Для решения проблемы было предложено предусмотреть в бюджете области денежные средства на повышение окладов госслужащих. По словам председателя правительства, это позволит довести уровень заработной платы государственных служащих до средних позиций в ПФО.