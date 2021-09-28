Более тридцати миллионов рублей возвращено по программе детского кешбэка

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24 сентября в пресс-центре газеты «Комсомольская правда»-Саратов» состоялась пресс-конференция Виктории Бородянской на тему «Подведение итогов летнего сезона 2021. День туризма». В ходе мероприятия председатель комитета по туризму отметила, что в течение лета в регионе работали более трёхсот коллективных средств размещения. Это гостиницы, санатории и базы отдыха с единовременной вместимостью почти 27 тысяч человек. Самым популярным местом летнего отдыха стали турбазы, на которых отдохнули более 80 тысяч человек. Всего же в летний сезон внутренний туристский поток составил почти 300 тысяч человек. Популярным направлением по-прежнему остался активный туризм – сплавы по малым рекам Медведице и Хопёр.Виктория Бородянская также рассказала о развитии туристической инфраструктуры администрациями районов. Так, в Красноармейском районе в реализации проекта по созданию комфортной городской среды будет создан «Козий парк», где туристы смогут прогуляться по экотропе и познакомиться с местными животными и птицами. В Балакове уже началось благоустройство нескольких районов города, в том числе строительство парка «Центральный», в Вольске открылась новая гостиница, в селе Усовка начал работу экокемпинг, где туристам предлагаются палатки, сапы, каяки, снасти для рыбалки и баня.Не осталась в стороне тема кешбэка. В программе детского кешбэка, уточнила Бородянская, приняли участие 17 загородных лагерей. Было продано почти 2,5 тысячи путёвок на общую сумму почти 61 млн рублей, из которых родителям возвращено 30,1 млн руб.В пресс-мероприятии также приняли участие представители туристических агентств Саратова Наталья Власова и Дмитрий Анпилогов. Они поделились информацией о выездном туризме, в частности, открытии авиасообщения в Египет, отметив, что цены на путевки не выросли. Также спикеры в очередной раз напомнили о правилах организации отдыха в период пандемии за пределами Российской Федерации.