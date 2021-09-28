Более тридцати миллионов рублей возвращено по программе детского кешбэка
Об итогах летнего туристического сезона рассказала председатель комитета по туризму области.
24 сентября в пресс-центре газеты «Комсомольская правда»-Саратов» состоялась пресс-конференция Виктории Бородянской на тему «Подведение итогов летнего сезона 2021. День туризма». В ходе мероприятия председатель комитета по туризму отметила, что в течение лета в регионе работали более трёхсот коллективных средств размещения. Это гостиницы, санатории и базы отдыха с единовременной вместимостью почти 27 тысяч человек. Самым популярным местом летнего отдыха стали турбазы, на которых отдохнули более 80 тысяч человек. Всего же в летний сезон внутренний туристский поток составил почти 300 тысяч человек. Популярным направлением по-прежнему остался активный туризм – сплавы по малым рекам Медведице и Хопёр.
Виктория Бородянская также рассказала о развитии туристической инфраструктуры администрациями районов. Так, в Красноармейском районе в реализации проекта по созданию комфортной городской среды будет создан «Козий парк», где туристы смогут прогуляться по экотропе и познакомиться с местными животными и птицами. В Балакове уже началось благоустройство нескольких районов города, в том числе строительство парка «Центральный», в Вольске открылась новая гостиница, в селе Усовка начал работу экокемпинг, где туристам предлагаются палатки, сапы, каяки, снасти для рыбалки и баня.
Не осталась в стороне тема кешбэка. В программе детского кешбэка, уточнила Бородянская, приняли участие 17 загородных лагерей. Было продано почти 2,5 тысячи путёвок на общую сумму почти 61 млн рублей, из которых родителям возвращено 30,1 млн руб.
В пресс-мероприятии также приняли участие представители туристических агентств Саратова Наталья Власова и Дмитрий Анпилогов. Они поделились информацией о выездном туризме, в частности, открытии авиасообщения в Египет, отметив, что цены на путевки не выросли. Также спикеры в очередной раз напомнили о правилах организации отдыха в период пандемии за пределами Российской Федерации.