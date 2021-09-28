54-й сезон открывает Саратовский театр оперетты

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Сюжет концерта подсказала оперетта Ж. Оффенбаха. На сцене классическая история в современной интерпретации. Ну, или современная – в классической. Это решать зрителю. Люди живут в двух мирах – на Земле и на Луне. Земляне эмоциональны, нередко совершают ошибки, ссорятся и мирятся. Жители Луны – серьезные и «правильные», их мир более спокоен, но... В нем нет Ее Величества Любви! Они даже не слышали о ней! Концерт построен с использованием номеров из репертуара классической оперетты, в ироничной и шутливой форме. Это история о космосе. И о любви, которая сама – настоящий Космос.Режиссёр-постановщик – Ольга СкляроваДирижер-постановщик – Валерий БряткоХудожник-постановщик – Елена НемчаниноваБалетмейстер-постановщик – Владимир ЛомакинХормейстер-постановщик – Владимир ТерещенкоХудожник по свету – Ирина Тишко