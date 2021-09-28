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54-й сезон открывает Саратовский театр оперетты

Новости


1 октября 2021 года Саратовский театр оперетты открывает 54-й театральный сезон концертом «Путешествие на Луну, или ещё раз о любви».

Сюжет концерта подсказала оперетта Ж. Оффенбаха. На сцене классическая история в современной интерпретации. Ну, или современная – в классической. Это решать зрителю. Люди живут в двух мирах – на Земле и на Луне. Земляне эмоциональны, нередко совершают ошибки, ссорятся и мирятся. Жители Луны – серьезные и «правильные», их мир более спокоен, но... В нем нет Ее Величества Любви! Они даже не слышали о ней! Концерт построен с использованием номеров из репертуара классической оперетты, в ироничной и шутливой форме. Это история о космосе. И о любви, которая сама – настоящий Космос.

Режиссёр-постановщик – Ольга Склярова

Дирижер-постановщик – Валерий Брятко

Художник-постановщик – Елена Немчанинова

Балетмейстер-постановщик – Владимир Ломакин

Хормейстер-постановщик – Владимир Терещенко

Художник по свету – Ирина Тишко