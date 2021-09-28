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Денис Орлюк проходит очные испытания федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021»

Новости


В эти выходные в Ростове-на-Дону стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021».

Это один из самых значимых и масштабных в России конкурсов педагогического мастерства, который проводится уже более 30 лет. Саратовскую область на финальных испытаниях представляет Денис Орлюк, учитель информатики средней школы № 3 г. Балашов. Напомним, ранее он стал победителем регионального этапа конкурса.

Вчера, 26 сентября, стартовали очные испытания федерального этапа всероссийского конкурса на базе лицея №11. На «Методической мастерской» конкурсанты продемонстрировали свою компетентность и поделились опытом обучения и воспитания. Во время этого испытания оценивались актуальность и результативность, научная корректность и методическая грамотность (в том числе в использовании электронных средств обучения), информационная, коммуникативная и языковая культура.

Завтра, 28 сентября, для финалистов начнëтся испытание «Урок», после которого будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Победитель будет выбран по итогам конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

С 4 по 10 октября пройдёт всероссийская Учительская неделя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией Учительской недели станет первый Всероссийский форум классных руководителей.

Объявление победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится на торжественном концерте в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Следить за трансляцией испытаний федерального этапа можно в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте» и на сайте конкурса «Учитель года России – 2021».