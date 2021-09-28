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Около четырех тысяч льготных билетов для семейных путешествий оформлено на ПривЖД с начала августа

Новости
Около четырех тысяч льготных билетов для семейных путешествий оформлено на ПривЖД с начала августа

С начала августа около 4 тыс. билетов в поезда дальнего следования АО «ФПК» было оформлено на ПривЖД по льготному субсидированному тарифу для российских семей с детьми. Чаще всего билеты покупались на поезда, следующие в направлении курортов Черноморского побережья, Северного Кавказа, а также в Москву и Санкт-Петербург.

Стоимость проезда по льготному тарифу равна разнице между текущей стоимостью билета и 50% стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне. Благодаря этой скидке стоимость проезда для одного взрослого пассажира и ребенка снижается в среднем на 40% (точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета и производится в кассах АО «ФПК» при приобретении проездного документа).

Обязательное условие предоставления скидки – совместное путешествие по России (включая проезд в Калининградскую область) родителя (родителей) или законного опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет. Приобрести билеты по льготному тарифу можно в течение 2021 года только в билетных кассах дальнего следования АО «ФПК» с предъявлением документов, подтверждающих степень родства. Возврат неиспользованных проездных документов, оформленных по льготному тарифу, возможен только при возврате всего заказа.

Ознакомиться с правилами применения льготного тарифа, а также получить более подробную информацию можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Льготы», а также по телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-00.