24 сентября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 24 сентября
Комплексная дезинфекция пригородных поездов, курсирующих на ПривЖД, проводится перед каждым рейсом
16:15 | 24 сентября
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15:30 | 24 сентября
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14:25 | 24 сентября
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13:28 | 24 сентября
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12:35 | 24 сентября
В Саратовской области мера государственной поддержки на оплату ЖКУ распространяется на 97,4 тысячи жителей региона
11:48 | 24 сентября
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10:50 | 24 сентября
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Комплексная дезинфекция пригородных поездов, курсирующих на ПривЖД, проводится перед каждым рейсом

Новости


На Приволжской железной дороги продолжается реализация профилактических мер, направленных на защиту здоровья пассажиров.

Пригородные поезда, курсирующие на территории Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях проходят санитарную обработку перед отправлением в каждый рейс. Ежесуточно более 230 вагонов обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Этот процесс организован в пунктах оборота подвижного состава, а также в депо с применением ручных агрегатов-распылителей.

Особое внимание уделяется обработке багажных полок, подоконников, сидений, поручней и ручек. При этом применяются специальные обеззараживающие моющие средства на основе хлора, безопасного для человека и животных, но активного против широкого спектра вирусов и бактерий.