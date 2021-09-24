Комплексная дезинфекция пригородных поездов, курсирующих на ПривЖД, проводится перед каждым рейсом

просмотров: 32

Пригородные поезда, курсирующие на территории Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях проходят санитарную обработку перед отправлением в каждый рейс. Ежесуточно более 230 вагонов обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Этот процесс организован в пунктах оборота подвижного состава, а также в депо с применением ручных агрегатов-распылителей.Особое внимание уделяется обработке багажных полок, подоконников, сидений, поручней и ручек. При этом применяются специальные обеззараживающие моющие средства на основе хлора, безопасного для человека и животных, но активного против широкого спектра вирусов и бактерий.