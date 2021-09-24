24 сентября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 24 сентября
Комплексная дезинфекция пригородных поездов, курсирующих на ПривЖД, проводится перед каждым рейсом
16:15 | 24 сентября
Государственном музее К.А. Федина состоялась презентация книги «Мы купили планету» журналиста, детского писателя Александра Червякова
15:30 | 24 сентября
Губернатор жестко потребовал соблюдать обозначенные сроки выполнения работ на площадке инфекционной больницы
14:25 | 24 сентября
Фестиваль «Укек» в историческом парке посетили более 3 500 человек
13:28 | 24 сентября
Три гастрономических бренда Саратовской области примут участие в конкурсе «Вкусы России»
12:35 | 24 сентября
В Саратовской области мера государственной поддержки на оплату ЖКУ распространяется на 97,4 тысячи жителей региона
11:48 | 24 сентября
В Саратовской области собрано 210,7 тысяч тонн овощей
10:50 | 24 сентября
Индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий в январе-августе 2021 года составил 116,6%
09:53 | 24 сентября
«Дельта» уверенно выступает на втором групповом этапе Кубка России 2021 по пляжному футболу
09:00 | 24 сентября
Более пяти тысяч маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах ПривЖД в январе-августе
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Государственном музее К.А. Федина состоялась презентация книги «Мы купили планету» журналиста, детского писателя Александра Червякова

Новости


23 сентября в Государственном музее К.А. Федина состоялась презентация книги «Мы купили планету» журналиста, детского писателя Александра Червякова. В настоящее время он является автором двух книг и более 600 статей для детей и подростков.

Елена Мазанова, заместитель директора по развитию музея, открывая вечер, заметила, что Александр Червяков своим творчеством продолжает лучшие традиции классической детской литературы. Его рассказы отличаются тематическим и жанровым разнообразием. В них затронута и тема войны, и ранние детские воспоминания, и школьные годы. А главное – это способность автора увидеть окружающий мир глазами ребенка, в котором все одинаково живое.

Писатель рассказал о том, как создавалась фантастическая повесть «Мы купили планету». Он представил ситуацию, когда практически все возможно, а имя Беоланта приснилось ему во сне. Он отметил, что в его творчестве впервые в качестве главной героини фигурирует девочка. И это неслучайно. Год назад на творческой встрече литературный критик Екатерина Иванова обратила внимание, что в его произведениях все герои – мальчики. В своем выступлении Екатерина Иванова высказала убеждение, что с каждой книгой Александр Червяков растет как писатель.

По просьбе присутствующих автор прочитал фрагмент рассказа «Я отомщу тебе, Сергей Есенин…», ответил на многочисленные вопросы, рассказа о своей работе в журнале «Лучик 6+», поделился творческими планами. На будущий год планируется выпуск еще одной книги, в которую войдут новые рассказы и продолжение фантастической повести «А у нас на Венере» по просьбе юных читателей.

В заключение вечера ведущая пожелала Александру творческих успехов и рассказала о дальнейших перспективах сотрудничества в предстоящем выставочном проекте с Александром Червяковым.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код