Государственном музее К.А. Федина состоялась презентация книги «Мы купили планету» журналиста, детского писателя Александра Червякова

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Елена Мазанова, заместитель директора по развитию музея, открывая вечер, заметила, что Александр Червяков своим творчеством продолжает лучшие традиции классической детской литературы. Его рассказы отличаются тематическим и жанровым разнообразием. В них затронута и тема войны, и ранние детские воспоминания, и школьные годы. А главное – это способность автора увидеть окружающий мир глазами ребенка, в котором все одинаково живое.Писатель рассказал о том, как создавалась фантастическая повесть «Мы купили планету». Он представил ситуацию, когда практически все возможно, а имя Беоланта приснилось ему во сне. Он отметил, что в его творчестве впервые в качестве главной героини фигурирует девочка. И это неслучайно. Год назад на творческой встрече литературный критик Екатерина Иванова обратила внимание, что в его произведениях все герои – мальчики. В своем выступлении Екатерина Иванова высказала убеждение, что с каждой книгой Александр Червяков растет как писатель.По просьбе присутствующих автор прочитал фрагмент рассказа «Я отомщу тебе, Сергей Есенин…», ответил на многочисленные вопросы, рассказа о своей работе в журнале «Лучик 6+», поделился творческими планами. На будущий год планируется выпуск еще одной книги, в которую войдут новые рассказы и продолжение фантастической повести «А у нас на Венере» по просьбе юных читателей.В заключение вечера ведущая пожелала Александру творческих успехов и рассказала о дальнейших перспективах сотрудничества в предстоящем выставочном проекте с Александром Червяковым.