24 сентября 2021 ПЯТНИЦА
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Губернатор жестко потребовал соблюдать обозначенные сроки выполнения работ на площадке инфекционной больницы

Новости


Губернатор жестко потребовал соблюдать обозначенные сроки выполнения работ на площадке инфекционной больницы.

Валерий Радаев провел совещание с участием руководителей подрядных организаций по вопросам окончания строительства объекта.

Обсуждались сроки завершения работ, сдачи корпусов и спецпомещений, а также текущие задачи по монтажу оборудования, сборке мебели.

В.Радаев: «В регионе непростая ситуация с распространением коронавируса, мы вводим дополнительные места в ковидных госпиталях. Востребованность больницы сегодня исключительно велика», - сообщает телеграм-канал Пул №64.

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