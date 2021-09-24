Губернатор жестко потребовал соблюдать обозначенные сроки выполнения работ на площадке инфекционной больницы
Губернатор жестко потребовал соблюдать обозначенные сроки выполнения работ на площадке инфекционной больницы.
Валерий Радаев провел совещание с участием руководителей подрядных организаций по вопросам окончания строительства объекта.
Обсуждались сроки завершения работ, сдачи корпусов и спецпомещений, а также текущие задачи по монтажу оборудования, сборке мебели.
В.Радаев: «В регионе непростая ситуация с распространением коронавируса, мы вводим дополнительные места в ковидных госпиталях. Востребованность больницы сегодня исключительно велика», - сообщает телеграм-канал Пул №64.