Фестиваль «Укек» в историческом парке посетили более 3 500 человек

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«Посетители участвуют в различных мастер-классах, слушают лекции известных ученых и живую музыку, учатся старомонгольской письменности, плетут кольчугу, совершают собственные открытия в нашей огромной археологической песочнице, примеряют доспехи и делают очень колоритные фотографии с реконструкторами на память, — рассказал организатор фестиваля, директор саратовского исторического парка «Россия — моя история» Дмитрий Кубанкин. - Сейчас мы находимся на экваторе фестиваля. Впереди две насыщенные недели, в программе которых встречи с новыми интересными гостями и много новой информации об исследовании средневекового золотоордынского города, располагавшегося в XIII-XIV веках на южной окраине современного Саратова. С учетом действующих санитарных норм второй год мы представляем наш самобытный фестиваль в новом формате — на открытой площадке исторического парка».24-26 сентября 2021 г. гостей фестиваля ждет встреча с экспертом архаичных технологий и мастером камушного промысла (г. Москва) Яковом Внуковым, вместе с которым посетители смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению средневековых стеклянных бусин. На концертной площадке выступят Вадим Погориляк с программой «Мелодии стихий. Звуки ханга», Артур Енокян с программой «Не только фолк» (гармонь, жалейка, балалайка, гитара), magic-folk-orchestra «SAMAIN»S BREAD», исполняющий живую музыку кельтского мира.