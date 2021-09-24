Три гастрономических бренда Саратовской области примут участие в конкурсе «Вкусы России»

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К примеру, козий сыр из села Лох отличается ярко выраженным вкусом, свойственным продукту из-за особого молока благодаря уникальному разнотравью, которое употребляют в пищу козы, а также добавлению в сыр оливкового масла, сухого помидора и смеси пряностей. Рецептура сыра держится в секрете и передается местными фермерами из поколения в поколение.Народное голосование за любимые бренды стартует 20 октября на сайте вкусыроссии.рф и продлится до 7 ноября. Помимо этого, представленные бренды оценит конкурсная комиссия. Итоги конкурса будут подведены в восьми номинациях: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Загляните на огонек», «Вкус без границ», «Вкус из глубинки», «Нас выбирают».