24 сентября 2021 ПЯТНИЦА
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В Саратовской области мера государственной поддержки на оплату ЖКУ распространяется на 97,4 тысячи жителей региона

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С начала года федеральной мерой государственной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовалось порядка 82,3 тыс. граждан льготных категорий и 15,1 тыс. совместно проживающих с ними лиц.

Правом на эту выплату в соответствии с федеральным законодательством обладают следующие категории граждан: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в ходе техногенных катастроф (а также совместно проживающие с названными выше категориями лица), граждане с установленной инвалидностью.

На 1 сентября т.г. на выплату направлено 440,7 млн руб. из федерального бюджета. Ожидается, что средний размер выплаты на 1 получателя в 2021 году составит 6,6 тыс. руб.

«Оформить данную выплату можно несколькими способами – через МФЦ, непосредственно в учреждении социальной защиты населения, а также через Единый портал государственных услуг. Гражданин сам выбирает наиболее удобный для него способ подачи заявления», - отметили в региональном министерстве труда и социальной защиты.