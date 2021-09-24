24 сентября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 24 сентября
Комплексная дезинфекция пригородных поездов, курсирующих на ПривЖД, проводится перед каждым рейсом
16:15 | 24 сентября
Государственном музее К.А. Федина состоялась презентация книги «Мы купили планету» журналиста, детского писателя Александра Червякова
15:30 | 24 сентября
Губернатор жестко потребовал соблюдать обозначенные сроки выполнения работ на площадке инфекционной больницы
14:25 | 24 сентября
Фестиваль «Укек» в историческом парке посетили более 3 500 человек
13:28 | 24 сентября
Три гастрономических бренда Саратовской области примут участие в конкурсе «Вкусы России»
12:35 | 24 сентября
В Саратовской области мера государственной поддержки на оплату ЖКУ распространяется на 97,4 тысячи жителей региона
11:48 | 24 сентября
В Саратовской области собрано 210,7 тысяч тонн овощей
10:50 | 24 сентября
Индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий в январе-августе 2021 года составил 116,6%
09:53 | 24 сентября
«Дельта» уверенно выступает на втором групповом этапе Кубка России 2021 по пляжному футболу
09:00 | 24 сентября
Более пяти тысяч маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах ПривЖД в январе-августе
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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В Саратовской области собрано 210,7 тысяч тонн овощей

Новости


На 23 сентября саратовские аграрии собрали 3156,2 тыс. тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 2014,6 тыс. га (92,4% от плана).

Яровые зерновые убраны с площади 884,2 тыс. га, намолочено 1136,8 тыс. тонн. Кроме этого, собрано 374,3 тыс. тонн ячменя и 114,1 тыс. тонн кукурузы на зерно.

Валовой сбор подсолнечника составляет 433,9 тыс. тонн, сахарной свеклы – 58,6 тыс. тонн. В уборке подсолнечника лидируют Самойловский, Перелюбский, Марксовский, Пугачевский, Энгельсский, Аркадакский муниципальный районы. Свеклу убирают в Балашовском, Романовском, Ртищевском районах.

К сегодняшнему дню выкопано 131,4 тыс. тонн картофеля, собрано 210,7 тыс. тонн овощных культур.

Сев озимых культур под урожай 2022 года проведен на площади 1117,5 тыс. га, что составляет 88,3% от плана.