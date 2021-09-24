В Саратовской области собрано 210,7 тысяч тонн овощей

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Яровые зерновые убраны с площади 884,2 тыс. га, намолочено 1136,8 тыс. тонн. Кроме этого, собрано 374,3 тыс. тонн ячменя и 114,1 тыс. тонн кукурузы на зерно.Валовой сбор подсолнечника составляет 433,9 тыс. тонн, сахарной свеклы – 58,6 тыс. тонн. В уборке подсолнечника лидируют Самойловский, Перелюбский, Марксовский, Пугачевский, Энгельсский, Аркадакский муниципальный районы. Свеклу убирают в Балашовском, Романовском, Ртищевском районах.К сегодняшнему дню выкопано 131,4 тыс. тонн картофеля, собрано 210,7 тыс. тонн овощных культур.Сев озимых культур под урожай 2022 года проведен на площади 1117,5 тыс. га, что составляет 88,3% от плана.