Индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий в январе-августе 2021 года составил 116,6%

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Положительная динамика роста индекса промышленного производства обеспечена опережающим развитием обрабатывающих производств, доля которых составляет более 74% от общего объема отгрузки. Показатель по этому виду деятельности составил 122,9% к восьми месяцам прошлого года.В обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха ИПП составил 107,3%. Стоит отметить, что по суммарной выработке Саратовская область является регионом-донором, потребляя лишь 32% от вырабатываемой энергии, - сообщает телеграм-канал «Р.В. Бусаргин. Новости комментарии».