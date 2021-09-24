24 сентября 2021 ПЯТНИЦА
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10:50 | 24 сентября
Индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий в январе-августе 2021 года составил 116,6%
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Индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий в январе-августе 2021 года составил 116,6%

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Аналогичный показатель за август 2021 года по отношению к августу прошлого года составил 101%.

Положительная динамика роста индекса промышленного производства обеспечена опережающим развитием обрабатывающих производств, доля которых составляет более 74% от общего объема отгрузки. Показатель по этому виду деятельности составил 122,9% к восьми месяцам прошлого года.

В обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха ИПП составил 107,3%. Стоит отметить, что по суммарной выработке Саратовская область является регионом-донором, потребляя лишь 32% от вырабатываемой энергии, - сообщает телеграм-канал «Р.В. Бусаргин. Новости комментарии».