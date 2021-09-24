«Дельта» уверенно выступает на втором групповом этапе Кубка России 2021 по пляжному футболу

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Вчера, 22 сентября, «Дельта» обыграла «Спартак-Анапу» в третьем матче второго этапа Кубка России 2021. Встреча закончилась со счётом 8:2 в пользу саратовцев. Хет-триком в составе победителей отметился Андрей Панкратов, дубли оформили Владимир Раскин и Иван Тетерин, также один мяч на счету Михаила Семёнова.Таким образом, одержав три победы в трех поединках, саратовцы гарантировали себе первое место в группе и переход в следующий этап турнира.