«Дельта» уверенно выступает на втором групповом этапе Кубка России 2021 по пляжному футболу
В Анапе наши футболисты дважды обыграли команды из Ростова-на-Дону. Сначала «Дельта» выиграла у «Ники» со счетом 8:4, затем у «ДГТУ» с результатом 8:2.
Вчера, 22 сентября, «Дельта» обыграла «Спартак-Анапу» в третьем матче второго этапа Кубка России 2021. Встреча закончилась со счётом 8:2 в пользу саратовцев. Хет-триком в составе победителей отметился Андрей Панкратов, дубли оформили Владимир Раскин и Иван Тетерин, также один мяч на счету Михаила Семёнова.
Таким образом, одержав три победы в трех поединках, саратовцы гарантировали себе первое место в группе и переход в следующий этап турнира.