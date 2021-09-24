Более пяти тысяч маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах ПривЖД в январе-августе

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На Приволжской железной дороге услуги сопровождения маломобильных пассажиров доступны на железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельниково, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.Большинство вокзальных комплексов оснащено специализированными устройствами и приспособлениями для обслуживания маломобильных пассажиров: кнопками вызова персонала, подъемниками, лифтами, гусеничными ступенькоходами, переносными пандусами (аппарелями), индукционными системами, креслами-колясками и носилками. На железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Ершове, Волжском, Петровом Вале, Котельниково и Урбахе окно билетной кассы адаптировано для пассажиров, передвигающихся на кресле-коляске.В связи со сложной эпидемической ситуацией железнодорожники уделяют особое внимание регулярной санитарной обработке специализированных помещений для инвалидов, лифтов, колясок, кресел, душевых кабин, а также поверхностей, с которыми могут соприкасаться люди с ограниченными возможностями здоровья.