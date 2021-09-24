СГУ выиграл грант на подготовку кадров для защиты результатов интеллектуальной деятельности

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Согласно нему в 2021 году планируется обучение 10 сотрудников СГУ в Российской государственной академии интеллектуальной собственности и других профильных образовательных учреждениях. В рамках проекта слушатели освоят программы повышения квалификации в области правовой охраны, защиты и коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности научно-педагогических работников. Итогом обучения станет разработка и реализация в образовательных программах дисциплин/модулей для студентов и аспирантов.Следует отметить, что отбор конкурсантов состоялся в рамках федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок», входящего в национальный проект «Наука и университеты» и государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».Конкурс проводился в соответствии с правилами, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 998.