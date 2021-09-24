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На IV Международном рыбопромышленном форуме объявлены итоги конкурса FishCorr

Новости
На IV Международном рыбопромышленном форуме объявлены итоги конкурса FishCorr

Вторая церемония награждения лауреатов премии FishCorr состоялась в сентябре в Санкт-Петербурге.

Мероприятие было организовано в рамках Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий и IV Международного рыбопромышленного форума.

На конкурс в 2021 году было представлено более 100 работ. Эксперты рассматривали поступившие фильмы, статьи и репортажи на темы восстановления запасов водных биологических ресурсов и экологии, развития рыбохозяйственной отрасли в 6 номинациях. Награды за лучшие работы получили журналисты, издания и телеканалы.

К участникам конкурса FishCorr с приветственным словом обратился Владимир Соловьев, Председатель Союза журналистов России. По его словам, высокую планку качества информации, распространяемой в публичном пространстве, задают профессиональные журналисты. Это касается материалов о сохранении экологии страны, восстановлении водных биоресурсов, развитии рыбохозяйственной отрасли.