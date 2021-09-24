24 сентября 2021 ПЯТНИЦА
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Десятилетие присутствия в России отмечает Shopping Live
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Десятилетие присутствия в России отмечает Shopping Live

Новости
Десятилетие присутствия в России отмечает Shopping Live

Интернет-магазин Shopping Live отмечает десятилетие работы в России. На рынке российского телешопинга компания стала лидером, сумев внедрить в жизнь населения страны европейскую культуру покупок «на расстоянии».

Главные отличия Shopping Live от работавших на рынке телемагазинов в начале ее деятельности в РФ – подбор эксклюзивных товаров, европейский подход к качеству съемки и доверительные отношения с аудиторией. Сегодня Shopping Live активно наращивает выручку: по сравнению с 2019 годом в 2020 году она выросла на 9,7%. Мария Островская, CEO Shopping Live, отметила, что к своему юбилею в России компания подошла с уникальным опытом, имея тысячи эксклюзивных товаров, сотни брендов и почти 90 тысяч телеэфиров.

2021 год ознаменовался для Shopping Live запуском на новой технологической платформе SAP собственного сайта, ставшего одной из составляющих омниканального ландшафта компании. Сайт даст возможность сделать более интерактивным взаимодействие с клиентами благодаря живым обсуждениям в запланированных на ближайшее время онлайн-трансляциях.

Также за 10 лет работы в России Shopping Live существенно расширил список каналов продаж. Теперь это не только ТВ, но и маркетплейсы Aliexpress, Ozon и Wildberries, соцсети, где проводятся стримы, и собственное приложение.