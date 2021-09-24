24 сентября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
20:21 | 23 сентября
СГУ выиграл грант на подготовку кадров для защиты результатов интеллектуальной деятельности
20:18 | 23 сентября
На IV Международном рыбопромышленном форуме объявлены итоги конкурса FishCorr
20:16 | 23 сентября
Десятилетие присутствия в России отмечает Shopping Live
17:00 | 23 сентября
Родители школьников области приглашаются на встречу с руководителем Рособрнадзора
16:16 | 23 сентября
С начала года в Саратове стерилизовали почти тысячу бездомных собак
15:27 | 23 сентября
В Саратовской области утвержден прожиточный минимум на 2022 год
14:38 | 23 сентября
HH.ru: Сотрудникам Саратовской области в офисах не хватает тихих зон и кофеварки
13:46 | 23 сентября
состоялась командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС в осенне-зимний период
13:00 | 23 сентября
«Донор Волга» стала лауреатом Всероссийской премии «СоУчастие»
12:08 | 23 сентября
В Балаковском филиале Областной специальной библиотеки для слепых состоялся познавательный час «В мире и согласии»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Родители школьников области приглашаются на встречу с руководителем Рособрнадзора

Новости


Всероссийская встреча с родителями руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева пройдет 14 октября в 10.00 мск.

В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), международных и национальных исследований качества образования, количества контрольных работ в школах, новой системы аккредитации вузов и других актуальных тем.

В ходе встречи планируются прямые подключения из регионов.

В настоящее время уже принимаются вопросы Анзору Музаеву. Задать их можно на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru

Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи.

Министерство образования области