Родители школьников области приглашаются на встречу с руководителем Рособрнадзора

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В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), международных и национальных исследований качества образования, количества контрольных работ в школах, новой системы аккредитации вузов и других актуальных тем.В ходе встречи планируются прямые подключения из регионов.В настоящее время уже принимаются вопросы Анзору Музаеву. Задать их можно на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ruВопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи.Министерство образования области