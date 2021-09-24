С начала года в Саратове стерилизовали почти тысячу бездомных собак

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Все животные были помещены в приюты и прошли первичный клинический осмотр, а также оценку физиологического состояния специалистом в области ветеринарии. Им была оказана необходимая ветеринарная помощь, некоторым назначено лечение. Отловленные особи проходят обязательный карантин в приюте, вакцинацию против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, и стерилизацию. Все собаки, побывавшие в приюте, обязательно регистрируются и маркируются неснимаемыми и несмываемыми метками.После проведенных процедур, в соответствии с федеральным законодательством, животных выпускают в прежние места обитания в случае, если в приюте они не проявляют немотивированную агрессию в отношении других животных либо человека. На сегодняшний день возвращена в среду обитания 931 собака, 20 особей пока находятся на карантине.В настоящее время зарегистрировано более 1800 заявок на отлов бездомных животных. Все они переданы исполнителю мероприятий по обращению с животными без владельцев ИП Шельцову. Однако объем выделяемых бюджетных средств недостаточен для исполнения всех этих заявок. Полномочиями по отлову собак наделены областные органы власти, которые передали их муниципалитету. Из регионального бюджета выделяются субсидии на отлов определенного количества животных. В этом году в бюджет города поступили средства на мероприятия по отлову 1026 особей. С выделением дополнительного финансирования появится возможность усилить работу по отлову и стерилизации животных.