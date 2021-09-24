В Саратовской области утвержден прожиточный минимум на 2022 год.

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Он составит в среднем на душу населения 10 218 рублей, для трудоспособного населения – 11 138 рублей, для детей – 10 578 рублей, для пенсионеров – 8 892 рубля.В соответствии с принятой в прошлом году методикой величина прожиточного минимума определяется на очередной год, а не ежеквартально, что позволяет избежать его уменьшения из-за сезонного снижения цен на продукты питания.До 2020 года прожиточный минимум устанавливался ежеквартально, в основу его расчёта ложилась стоимость условной потребительской корзины. С 2021 года величина определяется раз в год. Теперь она рассчитывается как 44,2% от медианного дохода граждан РФ за прошлый год с учётом коэффициента дифференциации по каждому региону.Региональная величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам применяется для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. В отношении пенсионеров эту величину используют, в том числе, для установления социальной доплаты к пенсии.Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.